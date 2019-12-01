Lanza la SSP de Michoacán convocatoria para ingresar a la Guardia Civil

Lanza la SSP de Michoacán convocatoria para ingresar a la Guardia Civil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 18:52:06
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Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- Con el lema ¡Michoacán te necesita! Sé el orgullo de tu comunidad, uniéndote a la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lanzó una invitación a todas y todos los michoacanos que tengan vocación de servicio a formar parte de la Guardia Civil, una corporación que hoy se fortalece con la participación de la propia ciudadanía.

Sobre el particular se informó que la convocatoria está dirigida a mujeres y hombres de nacionalidad mexicana por nacimiento, que tengan entre 18 y 40 años de edad, cuenten con buena salud física y mental, y no tengan antecedentes penales.

La SSP destaca que pueden participar personas que cuenten con habilidades como trabajo en equipo, empatía, disciplina y compromiso social, elementos clave para una policía cercana y humana.

El proceso de ingreso incluye evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y de entorno, además de capacitación profesional en formación inicial, lo que garantiza que cada elemento cuente con las herramientas necesarias para servir y proteger con responsabilidad.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa en este enlace. Para iniciar el registro, están disponibles la línea telefónica 800 890 6195 y el correo reclutamiento.ssp@michoacan.gob.mx. También es posible acudir personalmente a las instalaciones de la SSP en Morelia, donde se ofrece acompañamiento especializado durante todo el proceso.

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