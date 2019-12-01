Lanza la FGE de Michoacán una invitación para participar en la 1ª Jornada de Toma de Muestras de ADN

Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- Autoridades de  la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, invita a la ciudadanía a participar en la 1ª Jornada de Toma de Muestras de ADN, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero.

“Nuestro compromiso es brindar a las familias todas las herramientas posibles para avanzar en la búsqueda de sus seres queridos”, refirió Luz Zamudio Soto, Fiscal Especializada, y agregó que la toma de muestras se llevará a cabo en el Poliforum Centro de Innovación Social, ubicado en avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Loma Bonita, en esta capital.

Durante esta jornada, la FGE brindará los siguientes servicios:

    •    Toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas, con el fin de fortalecer los procesos de identificación.
    •    Entrevistas de Recolección de Datos Ante Mortem (AM), indispensables para avanzar en las labores de búsqueda tanto en el estado como en otras entidades federativas.
    •    Atenciones Post Mortem (PM), destinadas a la búsqueda digital en el Catálogo de Cuerpos Localizados sin Vida y No Identificados.

Zamudio Soto reiteró que “cada muestra, cada dato y cada acción representan un paso más hacia la verdad y la justicia para quienes siguen esperando respuestas”.

La FGE reafirma su compromiso con las familias que buscan a un ser querido y hace un llamado a la ciudadanía a acudir a esta jornada, que contribuye de manera significativa a los procesos de búsqueda, identificación y acceso a la verdad.

