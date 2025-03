Lamenta Memo Valencia peregrinar por búsqueda de justicia para mamá de Pablito

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2025.- "Este es el peregrinar de justicia, de un poco de ayuda humanitaria", lamentó el presidente del Comité Directivo Estatal, diputado Memo Valencia, al acompañar a instancias de Naciones Unidas a la señora Mayra Alejandra Buenrostro, madre de Pablito, niño jornalero que murió hace casi un mes, al explotar una mina terrestre en el municipio de Buenavista.

La visita a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se realizó con el objetivo de solicitar asilo para Mayra en los Estados Unidos; sin embargo, el dirigente estatal lamentó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proteja el derecho a la vida y en este caso, está en riesgo evidente.

"Todo mundo sabe que la señora Mayra, su vida corre peligro, pero imagínense lo complejo que es. Yo me pregunto, nuestras organizaciones, entonces, ¿para qué están?, es para que casos complejos como este, llegaran y se les diera apoyo, se les brindara respaldo, un cobijo, una protección, pero no, no hay nada", expresó.

Memo Valencia recordó que tanto la Fiscalía del Estado de Michoacán, como la Secretaría de Seguridad Pública estatal sugirieron la posibilidad de que Pablito tuviese vínculos con el crimen organizado, lo cual fue una falsedad.

"Hoy la señora Mayra teme por su vida, por obvias razones, porque los grupos criminales ven con malestar que se visibilice una problemática en Tierra Caliente y dos, porque el gobierno no ha reaccionado como ella lo esperaba, con una denuncia pública o con presentar las pruebas que sustentaran sus dichos", relató.

El también legislador local detalló que Mayra quería irse a Estados Unidos, pero con la llegada del presidente Donald Trump, se cancelaron los formularios para solicitar asilo.

"Nos dieron una opción de que pudiera solicitar refugio y como refugiada poder ingresar a los Estados Unidos, por eso estamos aquí en la ACNUR. Antes estuvimos en la ONU, que está tomada. Sin embargo, pues aquí nos dicen que el refugio es para todos aquellos ciudadanos no mexicanos que viven aquí en Estados Unidos y solicitan el refugio, lo cual nos deja también en total estado de indefensión", dijo.

Por su parte, Mayra Alejandra aseguró vivir con miedo por el actuar de la delincuencia organizada y por ello, señaló la necesidad de irse al vecino país del norte con su hermana y llevarse al más pequeño de sus hijos para ofrecerle un mejor futuro.

Asimismo, lamentó que, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no le interese salvaguardar su vida.

"No le importa la vida de las personas, porque si le importara, al momento que hubiera sabido que mi niño, lo que le pasó, yo siendo su madre, me hubieran dado el refugio, no es por nada, pero de inmediato, ¿por qué? Porque yo soy una víctima más, y mi hijo también, y por él más que nada, me hubieran dado el refugio", finalizó.