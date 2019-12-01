Lamenta Mauricio Kuri la masacre ocurrida el pasado fin de semana en Salamanca, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 17:40:59
Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro lamentó la masacre que se registró el pasado fin de semana en un campo de fútbol en Salamanca, Guanajuato que dejó 11 personas muertas y mostró su solidaridad a las familias de las víctimas.

Aclaró que pese a la cercanía que mantiene Querétaro con Guanajuato, los incidentes delictivos se mantienen a la baja y esto se debe al trabajo coordinado entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Estábamos viendo que, aunque Querétaro está muy cerca de Guanajuato, donde hay muchas masacres, somos el más bajo del país en masacres y se dice fácil, pero gracias al apoyo de los ciudadanos y de las instancias de seguridad y de la Fiscalía, hasta el día de hoy, ahí la llevamos, no quiere decir que no vaya a pasar nada, pero en un entorno como está el país hay que señalar que Querétaro va en el camino correcto”. 

Recordó que, a principios de año, el medio periodístico Latinus que dirige Carlos Loret de Mola reveló el índice de masacres que se registran al día en el país y entre ellas destacan los estados de Guanajuato, Veracruz y Baja California.

“Estábamos viendo un índice que puso Latinus sobre las masacres en nuestro país y dice que se registran 18 masacres diarias en el país y la cantidad de masacres en el país es un tema que hay que afrontarlo, decirlo y platicarlo para que entre todos podamos hacer algo al respecto, aceptar lo que está pasando y pro supuesto acompañar a las familias de los fallecidos”.

El informe de Latinus revela que, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el primer fin de semana de este año 2026 se contabilizaron 149 personas asesinadas en México y dentro de este mismo informe de seguridad, las autoridades reportaron que el domingo fue el día con más casos al alcanzar los 59, de los que siete ocurrieron en Veracruz y Baja California, cada uno, y seis en Guanajuato. 

Además, diciembre de 2025 culminó con mil 503 homicidios, al igual que en noviembre; en lo que va de enero de este año ya suman 198 asesinatos, un promedio diario de 49.5 casos. 

Apenas este fin de semana se registró un ataque armado en un campo de fútbol, en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato que dejó al menos 11 muertos y 12 lesionados.

La Secretaría de Salud de ese estado informó que cuatro de los seis heridos permanecen en terapia intensiva, mientras que los otros dos ya fueron dados de alta.

Noventa Grados
