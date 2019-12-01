Lamenta Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán muerte de intérpretes de LSM y hace un llamado urgente a la Fiscalía a esclarecer los hechos

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Las y los integrantes, así como el personal de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que preside la diputada Fabiola Alanís, lamentan profundamente la muerte de dos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) que colaboraban en distintas dependencias, incluido el Poder Legislativo de Michoacán, así como de su hija menor de edad, quienes se encontraban desaparecidos desde el pasado 15 de enero.

Ambos prestaban un servicio fundamental para garantizar la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad auditiva, y su muerte genera una profunda preocupación en el Congreso estatal, en el personal que laboraba con ellos y en quienes reconocemos el valor de su trabajo a favor de la inclusión y la igualdad.

Desde este Poder Legislativo reiteramos nuestro solidario abrazo para las familias, amigos y colaboradores de las víctimas, y expresamos nuestra preocupación por las circunstancias en torno a su desaparición y fallecimiento.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, hace un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que, en el marco del debido proceso y con enfoque de derechos humanos, se esclarezcan estos hechos sin dilación, a fin de que se determinen las causas de la desaparición y muerte de los colaboradores del Poder Legislativo.

“Reprobamos estos hechos con profunda indignación. La desaparición y muerte de los compañeros intérpretes de Lengua de Señas Mexicana —quienes contribuían de manera directa a la inclusión y al acceso a derechos— y de una niña, es una herida para toda la comunidad. No debe haber impunidad en este terrible delito”, expresó.

La diputada también subrayó que la presencia de intérpretes de LSM en espacios públicos e institucionales es un reconocimiento a la dignidad y al derecho de las personas con discapacidad auditiva a participar plenamente en la vida social y cultural de Michoacán y del país.

“Hoy nuestra solidaridad está con las familias, con quienes esperan noticias claras, y una respuesta pronta, eficaz y humana de las autoridades”, concluyó.