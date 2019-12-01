Lamenta Citlalli Hernández que los derechos de las mujeres en Querétaro no han avanzado como en otros estados del país

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 17 de octubre de 2025.- Será la próxima semana cuando, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de México, envíe un documento a los 25 diputados de la 61 Legislatura Local para conminarlos a que legislen en materia de interrupción legal del embarazo y lamentó que los derechos de las mujeres en Querétaro “no han avanzado” como en otros estados del país.

“Insistiría a las y los legisladores que no le tengan miedo a la libertad y a que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo. Sé que el tema es complejo porque hay muchas reacciones, sobre todo religiosas”.

Dijo respetar la forma de pensar de cada uno, pero no se legisla para las creencias, sino para los derechos de las personas por lo que consideró que es muy importante abordar el tema desde esa sintonía.

En su visita a Querétaro, en el marco del 72 aniversario del voto de la mujer en México, consideró que este sigue siendo un pendiente porque sin duda, todas las autoridades tendrían que estar pensando qué más hacer para que las mujeres alcancen la libertad, y la autonomía de derechos y ojalá los y las legisladoras hagan conciencia en ese sentido de que no hay nada que temer, al contrario, que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo es fundamental.

Reconoció que dentro de la dependencia a su cargo están trabajando en muchos temas, pero hará lo propio porque siempre que visita Querétaro es un tema y es muy triste que no se avance en los derechos de las mujeres.

Adelantó que estará en contacto para intercambiar el punto de vista de la Secretaría sobre todo porque la han buscado organizaciones a quienes van a acompañar, al igual que algunas legisladoras de Morena que le han planteado ya desde hace tiempo del interés de promover el tema.

“Por nuestra parte, un compromiso con ustedes que lo han preguntado, le mandaremos una carta a todos los diputados porque están actuando en desacato porque de alguna manera no han respetado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no están en sintonía con los tiempos que vive México que es un tiempo de mujeres libres y autónomas”.

Actualmente la iniciativa para despenalizar el aborto se encuentra en la Comisión de Procuración y Administración Justicia del Congreso Local que preside el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y en repetidas ocasiones ha mencionado que no van a votar en contra de lo que los ciudadanos que los eligieron quieren a lo que Hernández Mora reiteró: “Insisto, reiterarles que no legislamos para nuestras creencias o para algunos cuantos legislamos para los derechos de las personas”.

Por lo que adelantó que sería la próxima semana cuando la titular de la Secretaría de la Mujer enviaría el oficio a las y los 25 diputados del Congreso Local.

En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal argumentando que la criminalización "viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar".

Con esta decisión, la interrupción voluntaria del embarazo no podrá ser castigada si se practica en instituciones de salud administradas por el Gobierno federal.