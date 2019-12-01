La verdadera fuerza de la política está en la cercanía con el pueblo: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- “La política, entendida con nobleza, no es un botín ni una carrera personal: es servicio, entrega, sacrificio, es convicción; y en el PT seguiremos demostrando que la verdadera fuerza de la política no está en los privilegios, sino en la cercanía con el pueblo”, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

Así lo expresó el líder parlamentario del PT durante su intervención en tribuna, en el marco de la apertura del Segundo Periodo Legislativo, en donde destacó que la política no tiene sentido sin el pueblo porque ellos fueron quienes a través de su voto confiaron en quienes los representarían en los diferentes cargos populares.

“Hoy iniciamos un nuevo periodo legislativo, y lo hacemos con la convicción inquebrantable de mantenernos fieles al mandato del pueblo. Desde la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, les digo que no venimos a ocupar un lugar en este Congreso, venimos a honrar con hechos la confianza que nos dio la gente”, agregó.

El congresista destacó que el principal compromiso que tienen al representar al tener una representación ante el pueblo es combatir la corrupción “venga de donde venga, caig quien caiga, sin pactos en lo oscurito, sin complicidades ni silencios cómplices. Porque quien le roba al pueblo, no solo roba dinero: roba futuro, roba esperanza, roba dignidad y eso no lo vamos a permitir”, puntualizó.

Asimismo, Reyes Galindo hizo un llamado a las y los diputados de la 76 Legislatura a no cerrar los ojos frente a la realidad, puesto que Michoacán enfrenta grandes desafíos como: pobreza, desigualdad, violencia, discriminación y corrupción; ante ello señaló que si algo distingue al PT es que no tienen miedo de llamar a las cosas por su nombre, pues ha sido la corrupción ha sido el cáncer que ha frenado el desarrollo de nuestro estado y de nuestro país.

“La política, entendida con nobleza, no es un botín ni una carrera personal. La política es servicio, es entrega, es sacrificio, es convicción. Y en el PT seguiremos demostrando que la verdadera fuerza de la política no está en los privilegios, sino en la cercanía con el pueblo”, concluyó.