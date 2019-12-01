La unidad de Morena garantizará el triunfo en 2027: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 16:45:39

Morelia, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la unidad y la organización al interior de Morena serán los factores determinantes para asegurar el triunfo en 2027, y llamó a no perder el rumbo, los principios ni el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Barragán señaló que la fortaleza del movimiento radica en su vínculo con el pueblo, por lo que advirtió que la división solo beneficia a la oposición, que insiste en sembrar confrontación y confusión para debilitar a la Cuarta Transformación.

“El legado del presidente Andrés Manuel López Obrador es claro poner al pueblo en el centro, gobernar con honestidad y no traicionar los principios. Morena nació para transformar, no para reproducir viejas prácticas”, expresó.

Asimismo, el legislador manifestó su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante los embates del extranjero y los ataques de una oposición que, dijo, no acepta que hoy es el pueblo quien decide el rumbo del país.

“México tiene una presidenta fuerte, con respaldo popular, y debemos cerrar filas para defender la soberanía nacional y el proyecto de transformación. La unidad es nuestra mayor fortaleza”, subrayó.

Finalmente, Barragán llamó a la militancia y simpatizantes de Morena a organizarse desde el territorio, fortalecer la estructura y cuidar la unidad, porque solo así se consolidará el proyecto de nación y se garantizará la continuidad de la transformación en 2027.