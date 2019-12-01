Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- La diputada local Giulianna Bugarini aseguró que la conformación del Frente Amplio de Izquierdas por Michoacán marca el inicio de una nueva etapa política en el estado, en la que distintas fuerzas y liderazgos sumarán esfuerzos para fortalecer la transformación.

Destacó que, bajo la coordinación de Carlos Torres Piña, se construirá un proyecto colectivo que pondrá por delante el bienestar de las familias michoacanas, por encima de cualquier interés personal.

“Lo que viene para Michoacán es un movimiento más fuerte, más organizado y más unido. Aquí cada quien tiene su propia historia, su trayectoria y su trabajo en territorio, pero compartimos una misma convicción: transformar la vida de nuestro pueblo. Hoy cerramos filas porque sabemos que juntos podemos lograr mucho más”, expresó. Bugarini reconoció la capacidad de Carlos Torres Piña para construir acuerdos y destacó que la participación del Partido Verde y del PRD permitirá reunir experiencias, liderazgos y estructuras territoriales para consolidar una ruta común, basada en la honestidad, la justicia social y el compromiso con la gente.

Finalmente, la legisladora afirmó que esta nueva etapa dará continuidad al proyecto de transformación iniciado por Andrés Manuel López Obrador y que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos listas y listos para lo que viene. Vamos a caminar cada colonia, cada municipio y cada región, escuchando a nuestra gente y construyendo un Michoacán con más oportunidades, paz y bienestar. Que nadie tenga duda: lo que viene es más organización, más trabajo y una izquierda unida que pondrá siempre al pueblo por delante”, concluyó.