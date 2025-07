"La única transformación que ha traído Morena a México es el retroceso"; reconoció Martín Arango García

Querétaro, Querétaro, a 30 de julio de 2025.- La única transformación que ha traído Morena a México es el retroceso, pues hoy económicamente el país crece por debajo de lo que está creciendo nuestro estado llegando solo al 0.8 por ciento anual, reconoció Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro.

Refirió que en lo que va de 2025, ese instituto político ha acabado con 140 mil empleos y 31 empresas han cerrado, sin contar a trasnacionales como Iberdrola que ha decidido huir del país al no contar con la certeza que necesita para operar.

"Ahí está Iberdrola, en el sector energético, que acaba de anunciar que termina su relación e inversión en nuestro país, pero también hay inversiones del sector automotriz y tecnológico que prefieren instalarse en otros países; y si eso pasa con una empresa del tamaño de Iberdrola, que no se va tan sencillamente de un país por todo lo que implica dejar una gran inversión y llevar el capital económico y humano a otro país, pues ¿qué va a pasar con empresas mucho más pequeñas?"”.

Las malas decisiones de Morena, indicó, se traducen también en mayor inflación como las que se han vivido en la última década, y además de destruir empleos y empresas, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que va del año solo se han generado 87 mil puestos de trabajo, lo que el dirigente panista calificó como un grave fracaso en materia económica.

"Hoy México sufre una fuga de capital no solo económico sino humano que está buscando oportunidades en otros países donde sí puedan encontrar un empleo bien remunerado. Porque esa es la verdad: Morena destruye lo que toca. Destruyó la confianza de los inversionistas, destruyó el sector salud, destruyó la seguridad en nuestro país y ahora está destruyendo la economía".

Destacó que, esa es la diferencia entre los gobiernos de Acción Nacional y Morena, mientras con los últimos solo hay improvisación y retroceso, con el PAN hay crecimiento, certeza y oportunidades, "por eso no podemos permitir que la tragedia nacional de Morena llegue a Querétaro".

Reiteró que no se puede poner en riesgo el futuro de las familias, por lo que insistió en que desde Acción Nacional seguirán cuidando a Querétaro, "nos prometieron una transformación, y la cumplieron, transformaron la seguridad en miedo, la economía en incertidumbre y el futuro en frustración. Y no lo podemos permitir".