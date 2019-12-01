La UMSNH se debe respetar en la ley y su autonomía: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 15:42:38

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- La Universidad Michoacana no es patrimonio de una rectora, de un gobernador ni de ningún grupo político. Es del pueblo de Michoacán y de las y los nicolaitas, así lo afirmó el diputado Juan Carlos Barragán Vélez.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, Barragán recordó que votó en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios, al advertir que dejaba pendientes graves en materia de becas, derechos laborales, jubilaciones y mecanismos de designación de autoridades.

“Lo dijimos con claridad esa reforma no resolvía los problemas de fondo. Hoy no podemos ignorar las consecuencias ni permitir que la Universidad vuelva a entrar en una crisis que lastime a estudiantes, docentes y trabajadores”, sostuvo.

El legislador fue enfático al señalar que el periodo de la actual administración universitaria concluye el próximo 8 de enero de 2027 y que debe garantizarse la renovación de la Rectoría conforme a la ley.

“Que quede claro: ni prórrogas personales, ni acuerdos en lo oscurito, ni imposiciones políticas. La Universidad necesita certeza, legalidad y una transición ordenada. Nadie puede estar por encima de sus normas”, afirmó.

Barragán subrayó que defender la autonomía universitaria no significa proteger la permanencia de una persona en el cargo, sino garantizar que las decisiones se tomen con libertad, respeto a la legislación y participación de la comunidad nicolaita.

Finalmente, Barragán llamó a las autoridades universitarias y a los actores políticos a actuar con responsabilidad y dejar fuera cualquier interés personal o de grupo.