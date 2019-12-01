La transformación tiene territorio y organización en los municipios: Alexis Velázquez

La transformación tiene territorio y organización en los municipios: Alexis Velázquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 18:37:32
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Huandacareo, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez, afirmó que, concluido el proceso interno, la transformación ha entrado a una nueva etapa de organización territorial bajo la coordinación de Carlos Torres Piña, con diálogo directo y participación de las comunidades.

Destacó que los encuentros “La 4T te escucha”, iniciados en Pátzcuaro y Uruapan, muestran cuál será la ruta: recorrer Michoacán, preguntar antes de proponer y construir desde los municipios las prioridades para la siguiente etapa del movimiento.

“La fuerza de la transformación está precisamente abajo, en la gente organizada y en los municipios que seguimos trabajando todos los días”, señaló.

Velázquez sostuvo que Huandacareo acompañará esta nueva etapa y la decisión tomada por el movimiento. “El proceso terminó. Ahora toca organizarnos, escuchar y trabajar con nuestro coordinador. La unidad no se declara: se demuestra en el territorio”.

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