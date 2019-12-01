Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.- La transformación también tiene ritmo, identidad y voz en las comunidades, destacó Gaby Molina al reconocer el talento de las y los músicos michoacanos y la importancia de acercar el arte y la cultura a todas las regiones. En el marco del Día del Músico, subrayó que la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoce la cultura como un derecho y una herramienta para construir paz.

Como parte de esta apuesta, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla una inversión federal anual de 163.6 millones de pesos para acciones culturales, 250 por ciento más respecto a lo que anteriormente se destinaba a este rubro. Los recursos respaldan 36 programas y convocatorias, con beneficios para 10 mil creadoras y creadores, además de 33 festivales y circuitos municipales de música, artes escénicas, cultura y arte tradicional.

Gaby Molina destacó los 100 coros comunitarios que integran a 5 mil 363 niñas y niños, así como la entrega de 600 instrumentos para fortalecer agrupaciones locales. Una muestra de su alcance fue la participación de 60 niñas y niños michoacanos en el Zócalo de la Ciudad de México, el pasado 7 de noviembre, durante la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2026, donde formaron parte de un ensamble musical y coral junto a agrupaciones de todo el país.

Michoacán posee una riqueza sonora que refleja la diversidad de su gente y sus expresiones culturales: desde las pirekuas de la Meseta Purépecha y los sones de Tierra Caliente, hasta el rock, blues, jazz y la música de cámara que encuentran espacio en ciudades como Morelia y Uruapan. Esta variedad demuestra que el talento musical del estado no tiene fronteras y que cada género aporta nuevas formas de expresión, identidad y encuentro.

La exsecretaria de Cultura y Educación señaló que invertir en música es invertir en el futuro, pues fortalece las capacidades y el sentido de pertenencia de la niñez. Reconoció a quienes mantienen viva la riqueza sonora de Michoacán y llamó a respaldar su talento como motivo de orgullo e identidad ante México y el mundo.