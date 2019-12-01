La transformación también se construye desde las tenencias: Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- Las tenencias no pueden ser tratadas como territorios secundarios ni quedar fuera de las decisiones públicas, señaló Carlos Torres Piña, aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, durante la asamblea informativa realizada en la Tenencia Morelos, donde destacó que la transformación debe llegar a cada comunidad, colonia y localidad de Michoacán.

Ante habitantes de esta zona de Morelia, afirmó que durante décadas, las tenencias fueron ignoradas por gobiernos que concentraron la atención y los recursos en las cabeceras municipales, y dejaron en segundo plano sus necesidades, su organización comunitaria y su aportación al desarrollo social y económico de los municipios.

El morenista sostuvo que han sido los gobiernos de la transformación los que comenzaron a reconocer a las tenencias como parte fundamental de la vida pública, mediante políticas sociales, obras comunitarias, atención territorial y una relación más cercana con el pueblo.

“Las tenencias tienen historia, identidad, trabajo y una vida comunitaria propia. No son la periferia de los municipios; son parte esencial de Michoacán y deben estar incluidas plenamente en la transformación”, expresó.

Durante la asamblea, Torres Piña informó sobre los avances alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación y dialogó con las y los habitantes sobre los retos que persisten en materia de servicios, seguridad, oportunidades para las juventudes y recuperación de los espacios comunitarios.

Finalmente, llamó a fortalecer la organización popular y a defender un proyecto de nación que coloque en el centro a quienes durante muchos años fueron relegados, al señalar que la transformación se consolida cuando escucha y reconoce por igual a las ciudades, los municipios, las comunidades y las tenencias.