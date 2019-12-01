La transformación también se construye desde las tenencias: Torres Piña

La transformación también se construye desde las tenencias: Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 18:49:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- Las tenencias no pueden ser tratadas como territorios secundarios ni quedar fuera de las decisiones públicas, señaló Carlos Torres Piña, aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía,  durante la asamblea informativa realizada en la Tenencia Morelos, donde destacó que la transformación debe llegar a cada comunidad, colonia y localidad de Michoacán.

Ante habitantes de esta zona de Morelia, afirmó que durante décadas, las tenencias fueron ignoradas por gobiernos que concentraron la atención y los recursos en las cabeceras municipales, y dejaron en segundo plano sus necesidades, su organización comunitaria y su aportación al desarrollo social y económico de los municipios.

El morenista sostuvo que han sido los gobiernos de la transformación los que comenzaron a reconocer a las tenencias como parte fundamental de la vida pública, mediante políticas sociales, obras comunitarias, atención territorial y una relación más cercana con el pueblo.

“Las tenencias tienen historia, identidad, trabajo y una vida comunitaria propia. No son la periferia de los municipios; son parte esencial de Michoacán y deben estar incluidas plenamente en la transformación”, expresó.

Durante la asamblea, Torres Piña informó sobre los avances alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación y dialogó con las y los habitantes sobre los retos que persisten en materia de servicios, seguridad, oportunidades para las juventudes y recuperación de los espacios comunitarios.

Finalmente, llamó a fortalecer la organización popular y a defender un proyecto de nación que coloque en el centro a quienes durante muchos años fueron relegados, al señalar que la transformación se consolida cuando escucha y reconoce por igual a las ciudades, los municipios, las comunidades y las tenencias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver de un adolescente en el Fraccionamiento Prados del Bosque de Zamora, Michoacán 
Se desploma avioneta en Pesquería, Nuevo León; tres personas resultan lesionadas
Asaltan a cuentahabiente en la colonia Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán 
Privan de la vida a alcalde de San Miguel Yogovana durante labores de vigilancia en Oaxaca
Más información de la categoria
Madres buscadoras en Uruapan esperan órdenes de cateo para ingresar a rastreos en huertas
Gaby Molina, la aspirante de Morena con la mejor opinión
Destruyen cinco plantíos en Huetamo, Michoacán; incineran más de 22 mil plantas en operativo conjunto
EEUU cobrará 20% de la carga por concepto de "protección" de buques en el Estrecho de Ormuz
Comentarios