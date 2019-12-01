“La transformación pertenece al pueblo y será pueblo quien la defienda”: Carlos Torres Piña 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 19:50:14

Tlalpujahua, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Desde el municipio de Tlalpujahua, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, llamó a mantener la unidad, fortalecer la organización popular y defender la soberanía nacional frente a quienes buscan regresar al país al régimen de privilegios.

Durante una asamblea informativa, el aspirante reconoció la amplia participación de familias, liderazgos comunitarios, artesanos, comerciantes, prestadores de servicios turísticos, productores, jóvenes y mujeres que se dieron cita para expresar su respaldo a la continuidad de la transformación y plantear las necesidades de sus localidades.

El aspirante señaló que recorrer el territorio permite escuchar directamente a quienes sostienen la vida económica y social de cada municipio y afirmó que la transformación no puede construirse únicamente desde las oficinas ni convertirse en un diálogo entre políticos, sino que debe alimentarse de la experiencia cotidiana de las comunidades y del pueblo trabajador.

Destacó que Tlalpujahua es ejemplo de esfuerzo, creatividad y resistencia por la importancia de sus artesanos, sus talleres de esferas, sus comerciantes, sus prestadores de servicios turísticos y sus productores.

Sostuvo que estos sectores deben tener una participación central en las decisiones que definan el desarrollo del municipio y de toda la región.

“La transformación se trata de dignificar al pueblo trabajador, de reconocer a quienes producen, crean, cultivan, comercian y sostienen a sus familias con su esfuerzo diario. Michoacán es un pueblo trabajador, y por eso también es un pueblo que sabe defender su dignidad y su soberanía”, expresó.

Torres Piña afirmó que impulsar la participación de las y los artesanos, del sector turístico y de las actividades productivas permitirá fortalecer la economía regional, generar mayores oportunidades para las familias y proteger los oficios que dan identidad a Tlalpujahua.

Añadió que el desarrollo debe construirse con quienes conocen el territorio y enfrentan todos los días sus retos.

También recordó que Tlalpujahua forma parte de una región con una profunda historia de lucha por la Independencia y la soberanía nacional, por lo que consideró, ese legado obliga hoy a defender el derecho de México a decidir su propio destino, sin aceptar presiones ni injerencias externas promovidas por quienes pretenden recuperar los privilegios perdidos.

“Quienes quieren volver al antiguo régimen saben que ya no cuentan con el respaldo del pueblo y por eso buscan apoyo fuera del país. Nuestra respuesta debe ser más organización, más conciencia y más unidad para defender lo conquistado y seguir avanzando”, manifestó.

Finalmente, Torres Piña agradeció el respaldo de las comunidades de toda la región y las convocó a participar en este proceso de información y organización.

“La transformación no pertenece a una persona ni a un grupo; pertenece al pueblo que la hizo posible y será el pueblo quien la defienda”, concluyó.