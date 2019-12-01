La transformación empieza de la puerta de la casa para adentro como lo impulsa la presidenta Sheinbaum: JC Barragán

La transformación empieza de la puerta de la casa para adentro como lo impulsa la presidenta Sheinbaum: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 13:10:26
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Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la transformación se construye atendiendo las carencias de las familias de la puerta de la casa para adentro, como lo ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La transformación comienza donde más importa en la casa de las familias. Cuando resolvemos problemas como el agua, el drenaje, el alumbrado o una calle en malas condiciones, estamos cambiando la vida de la gente”, expresó.

Durante el recorrido, vecinas y vecinos reconocieron el apoyo recibido, de parte del líder social quien aseguran siempre ha estado presente en sus colonias. 

“Lo que más agradecemos es que nos escuchan y regresan a cumplir”, señaló una vecina.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró que seguirá recorriendo las colonias de Morelia, porque “la transformación se construye escuchando y resolviendo las necesidades de la gente, de la puerta de la casa para adentro.”

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