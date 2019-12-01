"La Transformación avanza en México; la vamos a consolidar en Michoacán": Morón

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2025.- "La transformación en México avanza de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum; en Michoacán la vamos a consolidar", aseguró el senador de Morena por la entidad, Raúl Morón Orozco, al presentar ante el pueblo su 1er. Informe Legislativo.

Con el respaldo de figuras políticas nacionales como la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez; el senador Gerardo Fernández Noroña; así como el diputado federal Leonel Godoy Rangel, entre otros políticos y autoridades legislativas, el senador entregó cuentas al pueblo de Michoacán, que estuvo representado por liderazgos de todos los sectores sociales.

Raúl Morón, destacó que con las 20 reformas constitucionales aprobadas, así como las más de 80 modificaciones a leyes, México ha avanzado hacia ser un país más justo, seguro y con oportunidades de crecimiento a través del fortalecimiento de la economía interna.

El legislador reconoció que el proyecto de la Cuarta Transformación que puso en marcha el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, ha avanzado de manera categórica en el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de reformas puntuales como la hecha al Poder Judicial, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la elevación a rango constitucional de los programas sociales de Bienestar y el reconocimiento de sus plenos derechos a pueblos indígenas.

Morón Orozco, refrendó su compromiso con los sectores productivos de la entidad, para desde el Senado generar iniciativas que atiendan sus necesidades y fungir como un enlace entre ellos y el Gobierno Federal.

Finalmente agradeció el apoyo de todos los presentes y les aseguró que continuará, más fuerte que nunca, su ruta por la construcción de la unidad en todo el territorio estatal, para fortalecer al movimiento y lograr consolidar la Transformación.