Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2026.- La SSP reportó saldo blanco durante los desfiles cívico-deportivos realizados en distintos municipios de Michoacán, con motivo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, los cuales se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad y orden, gracias a las acciones preventivas y de vigilancia implementadas por la Guardia Civil en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Sobre el particular se informó que través de las comisarías regionales y los distintos agrupamientos de la Guardia Civil, se desplegaron dispositivos de seguridad, vigilancia, proximidad social y vialidad en los municipios donde se realizaron las actividades conmemorativas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de participantes y asistentes.

En la capital michoacana, además de las labores de seguridad, 120 elementos de los diferentes agrupamientos de la Guardia Civil participaron en el desfile conmemorativo, mostrando parte de las capacidades operativas de la institución, con la presencia de dos unidades oficiales, 25 bicicletas, una plataforma y dos ejemplares caninos.

El contingente de la Guardia Civil inició su recorrido en la fuente de Las Tarascas y avanzó hasta el Obelisco a Lázaro Cárdenas, donde las y los agentes formaron parte de las actividades cívicas en conmemoración de esta fecha histórica. La participación concluyó sin incidentes.

De manera simultánea, en el interior del estado, los agentes estatales mantuvieron presencia preventiva en las principales vialidades y puntos de concentración ciudadana, en coordinación con las policías municipales y corporaciones de auxilio, para garantizar el desarrollo ordenado de los desfiles.

Asimismo, mediante el monitoreo del C5 Michoacán, se fortalecieron las labores de vigilancia y coordinación operativa para brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.