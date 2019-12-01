La soberanía también se defiende produciendo y transformando desde Huetamo: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 19:57:34

Huetamo, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña afirmó que fortalecer la soberanía alimentaria exige que municipios productores como Huetamo no se limiten a vender materias primas, sino que cuenten con tecnología, infraestructura y pequeñas empresas capaces de procesar, empacar y comercializar lo que genera el campo.

Durante su visita y en la asamblea informativa en Huetamo, dialogó con productores de mango y limón, campesinos, ganaderos, deportistas y pequeños y medianos empresarios, quienes expusieron los retos que enfrentan para elevar su producción, reducir costos y acceder directamente a mercados con mejores condiciones.

Torres Piña destacó que la agricultura y la ganadería forman parte esencial de la economía de Huetamo, por lo que la tecnificación debe responder a las condiciones de Tierra Caliente: mejor aprovechamiento del agua.