La seguridad, un tema prioritario para la administración de Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 18:18:22

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- El gobernador Mauricio Kuri González, subrayó que la seguridad siempre ha sido un tema prioritario para su administración por lo que resaltó la necesidad de contar con una Fiscalía General autónoma que disponga de las herramientas necesarias para enfrentar los retos en materia de justicia.

Recordó la implementación del sistema Cosmos durante la administración de su antecesor, Francisco Domínguez Servién, como un ejemplo de innovación que permitió identificar con mayor claridad los problemas de seguridad. “Con Cosmos era muy fácil hacer una denuncia, incluso cualquier policía podía realizarla”.

El mandatario explicó que conocer dónde se generan los delitos es fundamental para poder combatirlos de manera efectiva. “Si sabes dónde está el problema, vas a poder atacar. Si no sabes, el problema seguirá todo el tiempo.

Comparó la falta de información en materia de seguridad con la administración de un negocio, es decir, no hay peor cosa que le pueda pasar a una empresa que perder dinero sin saberlo y en un estado, ocultar la información sobre crímenes solo hace que el problema crezca más.

Enfatizó que contar con una buena policía es su principal prioridad: “Yo pensaría que la buena policía es mi número uno desde mi punto de vista”.