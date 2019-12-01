La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de El Marqués realizará la campaña de Recolección de Árboles Navideños 2026 del 12 al 21 de enero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 17:45:22
El Marqués, Querétaro, a 6 de enero de 2026.- Del 12 al 21 de enero de 2026, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizará la campaña de Recolección de Árboles Navideños 2026 en 12 fraccionamientos y comunidades de la demarcación, de forma itinerante, a fin de mantener entornos ordenados y limpios.

Durante dicha campaña, la ciudadanía podrá acudir a los diferentes puntos de acopio instalados en la demarcación para la recolección gratuita de los árboles de Navidad. Además, en busca de fomentar la donación de los mismos, Servicios Públicos donará un árbol para plantar a quienes acudan a depositar su árbol navideño en estos espacios.

Con el propósito de disminuir el impacto al medio ambiente, los árboles recolectados en la campaña contribuirán a mejorar los ecosistemas, ya que serán empleados en la producción de composta, la cual se destinará a las áreas verdes a cargo del municipio para mejorar su nutrición.

La campaña de Recolección de Árboles Navideños 2026 comenzará el 12 de enero en Zakia; el 13 en Zibatá; el 14 en Los Encinos; el 15 en La Pradera; el 16 en Hacienda La Cruz y Los Héroes; el 17 en Real Solare y Rincones del Marqués; el 19 en Villas La Piedad y Colinas La Piedad; el 20 en El Mirador; y el 21 de enero en Paseos del Marqués.

Para mayor información sobre la campaña de recolección, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales cuenta con una línea al teléfono 442 238 8400, extensión 2101.

El municipio de El Marqués invita a la ciudadanía a sumarse a la campaña de Recolección de Árboles Navideños 2026 y a disponer correctamente estos residuos en los puntos de acopio establecidos.

Es importante destacar que el personal de Servicios Públicos no realizará la recolección de árboles de Navidad que sean abandonados en la vía pública, ya que, debido a sus dimensiones y estructura, pueden ocasionar daños al sistema hidráulico de los camiones recolectores, además de afectar la imagen urbana y el medio ambiente.

