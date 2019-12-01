La regionalización acerca la justicia a la ciudadanía y agiliza la resolución de asuntos: magistrada Dalia Álvarez Vega

Morelia, Michoacán, 2 de febrero de 2026. La regionalización del Nuevo Poder Judicial de Michoacán ha permitido una atención más cercana, ágil y accesible tanto para la ciudadanía como para abogadas y abogados, al evitar traslados innecesarios a la capital del estado y reducir los costos que ello implicaba, señaló la magistrada Dalia Álvarez Vega, integrante de la Sala Colegiada Civil Región Zamora.

Durante su participación en el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, explicó que este modelo ha rendido resultados positivos al fortalecer la cercanía jurídica y la cercanía con las personas, permitiendo que puedan acudir directamente a la sala en su región para consultar expedientes, presentar promociones, revisar actuaciones y obtener copias, sin necesidad de trasladarse hasta Morelia.

Álvarez Vega destacó que desde su implementación, la regionalización está representando un verdadero acceso a la justicia, ya que ha disminuido la carga económica que anteriormente enfrentaban las y los justiciables, quienes debían asumir gastos de transporte, viáticos y tiempo para dar seguimiento a sus asuntos. “Hoy pueden acudir cuantas veces sea necesario a la Sala Colegiada de su región, incluso en compañía de sus abogados y abogadas para recibir atención directa”.

Señaló que este esquema ha permitido un contacto más cercano entre las personas y quienes imparten justicia, al existir la posibilidad de dialogar directamente con las magistradas y magistrados que están en las Regiones de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, lo que refleja una sensibilidad jurídica que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y humaniza el servicio público judicial.

