La Reforma Electoral que impulsa Morena debilitará la democracia y fortalecerá el autoritarismo: Agustín Dorantes

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- La Reforma Electoral que impulsa el Partido de Morena debilitará la democracia y fortalecerá el autoritarismo, reconoció Agustín Dorantes Lámbarri, senador de la República.

Aclaró que el Partido Acción Nacional (PAN) está de acuerdo con mejorar y reducir los costos del sistema democrático, pero no a costa de un retroceso a la vieja dictadura perfecta del siglo pasado, en la que no había contrapesos, pluralidad, ni representación del resto de las fuerzas políticas, con lo que dijo, se muestra que la verdadera intención de MORENA es perpetuarse en el poder.

“Porque lo que realmente están buscando es, que aun cuando pierdan la voluntad popular, ya están viendo que están perdiendo la calificación, sobre todo el partido político en el poder, entonces, para evitar perder esas mayorías aplastantes que tienen y que construyeron artificialmente en la cámara de diputados y senadores, están buscando cómo, a pesar de perder voluntad popular, incrustarse en el poder, como en tiempos de la dictadura perfecta, donde el PRI perdió la voluntad popular, pero se robó la elección en 1988, y encontró el mecanismo para gobernar a pesar de no tener respaldo social”.

Enfatizó que la concentración de poder, sin importar el partido político, conduce inevitablemente al abuso. “No podemos permitir que una sola persona tenga un exceso de poder porque va a caer en abuso de poder”.

Mostró su preocupación sobre las propuestas que se han ventilado desde el oficialismo para la Reforma Electoral, que bajo el pretexto de gastar menos dinero en los órganos electorales y en las cámaras de diputados y senadores buscan reducir plurinominales para minimizar la oposición; centralizar los órganos electorales para volverlos dependientes del gobierno federal; y reducir el financiamiento de los partidos, en particular de los minoritarios, lo que dijo Agustín Dorantes, demuestra el verdadero rostro autoritario del régimen de Morena.

Refirió que, antes de reducir el presupuesto a la democracia, el Gobierno federal de Morena debe hacer uso eficiente del recurso público y no regalar petróleo a Cuba, no reducir el gasto en salud y seguridad y no hacer dispendio en obras que no funcionan, que tuvieron costos inflados y que sólo representan un gasto para las finanzas y para las y los ciudadanos.

“Pero no podemos poner (en riesgo) el costo de la democracia cuando hay mil millones de pesos opacos ejercidos desde el Senado de la República. Hay lugares donde se puede recortar y hay lugares donde no se debe de recortar por el bien de todos, por respetar la voluntad popular. Hacemos un llamado al Verde Ecologista y al Partido del Trabajo para que cuiden la democracia. Ellos han llegado al poder por esta vía, saben que nos han costado muchos años, mucha sangre, muchos sufrimientos por parte de la ciudadanía de nuestro país y no podemos perder los pequeños pasos que hemos dado”.

Agustín Dorantes explicó que adicional al riesgo para la democracia, la Reforma Electoral se suma a una serie de reformas legales que siguen generando desconfianza e incertidumbre en el rumbo de la economía nacional que afecta a la economía de todas las familias del país, lo que asemejaría a situaciones que ya se vivieron en otros países.

Recordó que desde el inicio de la actual Cámara de Senadores propuso mecanismos para evitar que las plurinominales fueran el pase de entrada para políticos “impresentables”; y que también existen otras alternativas para reducir los gastos de las cámaras, como es el recorte proporcional tanto de legisladores plurinominales como de diputados de elección.

Por ello, llamó a la ciudadanía para alzar la voz contra la reforma electoral que, dijo, amenaza con debilitar el sistema democrático del país. “En pleno siglo XXI no podemos diezmar ni debilitar la democracia”.

“Hacemos un llamado a la cordura, a cuidar la democracia y a que nadie quiera incrustarse en el poder a pesar de perder la voluntad popular”.