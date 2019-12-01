¡LA REFORMA ELECTORAL NO PASÓ! PAN vota a favor de la democracia, no permitiremos simulaciones: Armando Tejeda

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2026.- Hoy dijimos un rotundo NO a la simulación de una reforma que deja desprotegida a la ciudadanía ante el crimen organizado. Acción Nacional defiende la democracia y el voto libre de las y los mexicanos, puntualizó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), durante la votación de la iniciativa presentada por la Presidencia de la República.

“Votamos en contra de un dictamen que deja las urnas desprotegidas ante el crimen y que busca silenciar a la oposición quitándole recursos y espacios de representación”, declaró el legislador.

Tras la votación en contra de diputadas y diputados del PAN, PRI, MC, PT y PVEM, Tejeda Cid advirtió que Morena mostró su verdadero rostro: la ambición de perpetuarse en el poder a cualquier costo e indicó que hoy se demostró la fractura de la llamada 4T

“Morena sacó su lado más oscuro. Demostró que quienes le ayudaron a llegar al gobierno —el PT y el PVEM— pueden ser eliminados cuando le estorban. Eso pretendía esta reforma: minimizarlos hasta desaparecerlos. Así es como entienden la política: no importan los mexicanos, no importan las instituciones, solo el poder”.

Armando Tejeda insistió en que cualquier reforma electoral debe incluir sanciones claras contra dirigentes y partidos que avalen candidaturas vinculadas al crimen organizado, así como medidas estrictas para impedir el uso de dinero ilícito en campañas.

“Es increíble que, en un país donde candidatos, alcaldes y ciudadanos son asesinados por negarse a ser parte de la delincuencia, esta reforma no tenga ni una sola mención al crimen organizado. Ni nulidad de elecciones contaminadas por violencia, ni un candado real contra el financiamiento sucio”.

El diputado panista también denunció los tintes autoritarios del proyecto, que buscaba regular expresiones en redes sociales y el uso de inteligencia artificial para generar censura.

“Esta reforma solo pretendía debilitar la democracia, las instituciones y los avances electorales que tanto nos costó construir. Es un retroceso que ignora los verdaderos problemas de México: la infiltración del crimen organizado en procesos electorales, campañas y gobiernos”.

Las y los legisladores del PAN seguiremos defendiendo la democracia, las instituciones electorales y el voto libre de todas las mexicanas y mexicanos.