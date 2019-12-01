La reforma electoral de la presidenta Sheinbaum; fortalece la democracia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 13:38:53

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán expresó su respaldo a la reforma electoral impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que sus alcances fortalecen la democracia, garantizan mayor transparencia y no ponen en riesgo la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras la reunión con la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, Barragán destacó que la propuesta busca perfeccionar el sistema electoral, hacerlo más eficiente y reducir excesos, sin debilitar las instituciones democráticas.

“La reforma no representa un retroceso ni una amenaza. Al contrario, consolida la vida democrática del país y reafirma el respeto a la voluntad popular”, afirmó.

El legislador reconoció que los puntos centrales de la iniciativa están enfocados en fortalecer la equidad en la competencia, optimizar recursos públicos y garantizar procesos más transparentes, siempre bajo el respeto a la ley y a los órganos electorales.

Barragán subrayó que es falso que la reforma vulnere al INE o ponga en riesgo la democracia mexicana. “Las instituciones se fortalecen cuando evolucionan y se ajustan a las necesidades del país. Esta propuesta parte de ese principio”, señaló.

Finalmente, reiteró su compromiso con los valores democráticos y con la construcción de acuerdos que permitan consolidar un sistema electoral sólido, confiable y al servicio de la ciudadanía.