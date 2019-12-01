La primera mujer Presidenta encabeza una agenda histórica por la igualdad y la justicia: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Femenicidio firmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fortalece la protección de las mujeres y consolida un marco jurídico para garantizar que ningún feminicidio quede impune, afirmó Gaby Molina.

La morenista señaló que la propuesta da continuidad al compromiso asumido por la primera mujer presidenta de México de colocar los derechos de las mujeres en el centro de la transformación del país, luego de elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la igualdad salarial.

"Con Claudia Sheinbaum, las mujeres cuentan con un gobierno que no solo reconoce sus derechos, sino que impulsa leyes para protegerlas y garantizarles acceso a la justicia. Esta iniciativa representa un paso firme para construir un México donde ninguna mujer quede desprotegida frente a la violencia", expresó.

Gaby Molina destacó que la legislación, que será presentada ante el Poder Legislativo en el proximo mes de septiembre, permitirá que el delito de feminicidio se investigue bajo los mismos criterios en las 32 entidades del país, con perspectiva de género, protocolos homologados y una actuación coordinada de las fiscalías para evitar la impunidad.

Molina Aguilar recordó que hace 15 años impulsó la tipificación explícita del delito de feminicidio en Michoacán, así como el diseño de medidas para su prevención, atención y erradicación. Destacó que la iniciativa de la Presidenta contempla penas de 50 a 70 años de prisión, sanciona la tentativa de feminicidio, elimina beneficios para los agresores y fortalece los derechos de las víctimas directas e indirectas.