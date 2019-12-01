La presidenta del SEDIF de Querétaro corona a la Reina y Rey de Oro 2025

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- Con el objetivo de promover una vejez digna, saludable y feliz, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, coronó a la Reina Eva Olvera Hernández de Huimilpan y al Rey de Oro, Jorge Delfino Ríos Gómez del municipio de Querétaro, quienes fueron electos en una ceremonia oficial realizada en el Teatro de la Ciudad, en la cual participaron concursantes provenientes de los 18 municipios de la entidad.

Car Herrera felicitó a los asistentes y resaltó la importancia de mantener sanas las cualidades físicas y mentales de las personas adultas mayores, para elevar su autoestima, sentirse activos, autosuficientes y productivos, por ello, recordó que existen centros de día a los cuales pueden acudir para hacer actividades culturales, recreativas y formativas.

“Mediante este evento, queremos ofrecerles un homenaje y agradecerles por la sabiduría y la experiencia que siempre nos brindan; en el DIF Estatal los seguimos cuidando, protegiendo y velando por sus derechos; hoy celebramos la elección y coronación de la Reina y Rey de las Personas Adultas Mayores, muchas felicidades a los ganadores”, dijo.

Los participantes del certamen subieron al escenario para mostrar su carisma, desenvolvimiento y actitud, además algunos portaron el vestuario típico de su municipio. El evento estuvo amenizado por el grupo Activos por la Vida de Corregidora, la estudiantina de Plan Vida y grupo “Sexto Piso” que animaron al público asistente a bailar y cantar las melodías que interpretaron.