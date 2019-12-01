La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la autoridad de México para decidir quién opera en el territorio mexicano: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.— Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, respaldó la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el caso de los agentes estadounidenses que participaron en un operativo en Chihuahua sin autorización del gobierno federal. Señaló que la colaboración en seguridad debe respetar la soberanía de México y los procedimientos establecidos para cualquier intervención extranjera.

Mora destacó que Sheinbaum habló con claridad sobre la fuerte conversación que sostuvo con la gobernadora Maru Campos en el aeropuerto de Ciudad Juárez. La presidenta reconoció que ambas levantaron la voz y explicó que Campos le reclamó por pedir que se investigara el ingreso de los agentes. Según el relato presidencial, la gobernadora negó haberlo autorizado y atribuyó la responsabilidad a su entonces fiscal, César Jáuregui.

El dirigente morenista sostuvo que esa explicación exige respuestas de las autoridades de Chihuahua. Recordó que Jáuregui enfrenta una acusación de la Fiscalía General de la República por presunta traición a la patria y que corresponde a las instancias de justicia determinar las responsabilidades. Sheinbaum, añadió, preguntó a Campos por qué la Fiscalía estatal no había procedido ante los señalamientos que la propia gobernadora hizo contra el exfiscal.

Mora también respaldó la respuesta de la presidenta a las acusaciones de Campos contra Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena. “Si tienes pruebas, preséntalas”, le respondió Sheinbaum. Para el dirigente estatal, un señalamiento de esa gravedad debe acreditarse ante las autoridades y no utilizarse para desviar la atención del operativo que se investiga.

Finalmente, Jesús Mora señaló que la firmeza de la presidenta es compatible con mantener la relación institucional con Chihuahua. La investigación debe seguir su curso, mientras la cooperación en seguridad se realiza por las vías legales y bajo la autoridad del Estado mexicano.