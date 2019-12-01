La política se construye escuchando a los municipios: Alexis Velázquez

Huandacareo, Michoacán, a 13 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez, reconoció a Morena y al Partido Verde por poner nuevamente en marcha un recorrido por Michoacán para escuchar directamente las necesidades, preocupaciones y propuestas de la población mediante los encuentros “La 4T te escucha”.

Señaló que desde los municipios pequeños se tiene una visión muy clara de los desafíos que enfrentan las familias: mejores caminos, agua, servicios públicos, oportunidades para el campo, empleo para los jóvenes y condiciones para que las comunidades puedan desarrollarse sin tener que abandonar su lugar de origen.

“Muchas veces las grandes decisiones se discuten desde las ciudades, pero sus efectos se sienten en cada comunidad. Por eso es importante que Morena y el Verde vuelvan a caminar los municipios, a sentarse con la gente y a escuchar qué está pasando realmente en cada región”, afirmó.

Velázquez consideró que la siguiente etapa de la transformación debe construirse desde abajo, recuperando la participación de las comunidades y haciendo de la organización territorial un ejercicio permanente. “La 4T te escucha es una oportunidad para que sean los propios michoacanos quienes ayuden a definir las prioridades de lo que sigue para nuestro estado”, concluyó.