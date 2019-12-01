La política para las mujeres es prioridad de Estado: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 2 de marzo del 2026.- La política para las mujeres es una prioridad de Estado, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar el ejercicio “Contigo Informamos”, espacio en el que la titular de la Secretaría de las Mujeres (SECMUJ), Sonia Rocha Acosta, presentó los resultados más relevantes de la dependencia y destacó que, en los últimos cuatro años, se ha brindado atención a 175 mil 755 queretanas.

“25 mil 860 mujeres con servicios de atención y acompañamiento integral a la violencia, 97 mujeres con sus hijas e hijos se han resguardado en el refugio y acompañado para materializar un plan de vida libre de violencia. 143 mil 894 mujeres se han capacitado en derechos humanos, en perspectiva de género y fortalecimiento a su autonomía económica en los más de 49 módulos que tenemos para ellas. Cinco mil 904 mujeres se han atendido y acercado a trámites gratuitos en las jornadas Aquí Contigo Mujeres”, resaltó.

Durante su discurso, la funcionaria estatal enfatizó que cada mujer que enfrenta violencia necesita algo más que acompañamiento simbólico. Necesita de instituciones que respondan, que actúen con rapidez, y sostengan los procesos hasta el final.

Mencionó que de las queretanas atendidas, 25 mil 860 han sido víctimas de violencia y se les ha brindado 174 mil 840 servicios integrales que consideran un abogado, apoyo psicólogo, una atención específica y otras acciones.

“No solo esto que les presento aquí, no solo son cifras, detrás de cada de una de estas cifras hay una historia, una mujer que decidió no callar, una mujer que decidió proteger a sus hijas o a sus hijos, o una joven que decidió romper el ciclo de violencia”, enfatizó.

Por eso, dijo, es que desde la administración estatal se ha fortalecido esta estructura, ampliando su cobertura y consolidando una estrategia legal sólida. Refirió que la labor del gobierno no se queda en la orientación, sino que asume la representación y da seguimiento puntual a cada caso.

Asimismo, la Secretaria anunció la ampliación de tres oficinas adicionales en el estado: una en el municipio de Querétaro, en la zona de Santa Rosa Jáuregui; otra en El Marqués, en Chichimequillas; y una más en la zona indígena del municipio de Amealco.

Rocha Acosta también dio a conocer algunas de las actividades que realizará la dependencia en coordinación con instituciones educativas, así como otras secretarías en el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

El programa contempla la firma de un convenio con medios de comunicación, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la SECMUJ para ejercer el trabajo periodístico con perspectiva de género; el acompañamiento en la marcha por el Día de la Mujer, en coordinación con la Secretaría de Gobierno; un concurso de fotografía con temática de derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas; un encuentro metropolitano de mujeres, entre otras actividades que se desarrollarán del 4 al 24 de marzo.

Al tomar la palabra, la senadora Guadalupe Murguía destacó los avances logrados en la última década en favor de las mujeres, así como su participación cada vez más activa en la vida política. En este contexto, subrayó que una mayor presencia femenina en el servicio público y en cargos de representación popular implica el compromiso de respaldar las causas de otras mujeres e impulsar políticas públicas y programas que favorezcan su desarrollo.

“Y me parece esto fundamental, porque las mujeres merecen vivir tranquilas, sin miedo, merecen soñar muy alto y aprovechar los vientos favorables que se presenten. Tenemos que lograr que el ser mujer, niña, niño, adolescente, nunca más sea una condición de desventaja”, puntualizó.

En su intervención, la diputada federal Tania Palacios Kuri detalló las iniciativas que ha presentado en el Congreso, las cuales colocan el bienestar de las mujeres y de menores de edad como eje central de su agenda legislativa. Ponderó que el estado de Querétaro es modelo a seguir para otras entidades, y esto se ha dado a conocer en la Cámara de Diputados y el Senado, donde legisladores, incluso de otras fuerzas políticas, se han acercado a los representantes del estado para replicarlo.