La paz y la unión de las familias son clave para la transformación de Morelia: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- La construcción de la paz en Morelia también comienza en los hogares, con familias unidas, valores sólidos y mejores oportunidades para las nuevas generaciones, destacó Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia, durante un encuentro con pastoras y pastores del Consejo de Asambleas de Dios.

Durante una convivencia en la que compartieron puntos de vista sobre los desafíos que enfrentan las familias morelianas, Navarro reconoció la importante labor que realizan las iglesias, acompañando a quienes más lo necesitan, promoviendo valores y contribuyendo al cuidado y formación de niñas, niños y jóvenes.

Destacó que la paz no depende únicamente de las acciones de las autoridades, sino también del esfuerzo de las familias, las organizaciones sociales y quienes dedican su tiempo a orientar, escuchar y apoyar a otras personas. Consideró que fortalecer los valores y reconstruir el tejido social es un trabajo que debe hacerse barrio por barrio, desde las propias familias y comunidades de Morelia.

El exsecretario de Finanzas señaló que el bienestar familiar, la educación y las oportunidades para la juventud deben ocupar un lugar central en las acciones para atender las causas de la violencia, como lo plantea el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Navarro agradeció el encuentro con las y los integrantes del Consejo de Asambleas de Dios y reconoció su compromiso con las comunidades morelianas. Consideró que una Morelia en paz también se construye cuidando a nuestras infancias, manteniendo unidas a las familias y reconociendo a quienes trabajan todos los días por el bienestar de los demás.