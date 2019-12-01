La paz que Michoacán necesita se construye con todas y todos: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 12:10:20
Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- “La paz que Michoacán necesita se construye con todas y todos”, afirmó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, tras el nombramiento de monseñor José Armando Álvarez Cano como arzobispo de Morelia, a quien dio la bienvenida y deseó éxito en la labor pastoral que hoy asume.

Quintana Martínez destacó la importancia del papel que desempeñan los liderazgos sociales y comunitarios en la promoción de valores como la reconciliación, el diálogo y la unidad, especialmente en un contexto donde Michoacán enfrenta retos importantes en materia de seguridad y cohesión social.

Subrayó, que la construcción de la paz es una tarea compartida que requiere el compromiso de instituciones, liderazgos sociales y de la sociedad en su conjunto, y que solo con un cambio de fondo será posible avanzar hacia la paz que Michoacán demanda.

Finalmente, reiteró su disposición para impulsar acciones y acompañar iniciativas que permitan recuperar la tranquilidad y la esperanza de las familias michoacanas.

