La participación de la población es fundamental para reducir la llamada “cifra negra” de delitos no denunciados: Ángel Rangel

Corregidora, Querétaro, a 26 de noviembre de 2025.- La atención oportuna a las llamadas de emergencia al 911 constituye la base de la confianza ciudadana en las corporaciones policiales, afirmó Ángel Rangel Nieves, titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Corregidora. “El ciudadano tiene derecho a levantar el teléfono, llamar, reportar y recibir una respuesta”.

Señaló que la participación de la población es fundamental para reducir la llamada “cifra negra” de delitos no denunciados, ya que cada reporte fortalece la presencia policial y permite actuar con mayor eficacia.

“Los datos presentados por la dependencia provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y son compartidos con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado y los juzgados cívicos”.

Resaltó que la confianza hacia las instituciones de seguridad se ha incrementado, como lo reflejan los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), que incluye a Corregidora, El Marqués y Querétaro. “El trabajo coordinado entre municipios vecinos ha sido clave para mantener la percepción positiva de la ciudadanía”.

Detalló sobre la puesta en marcha del programa “Cuidemos a quienes nos cuidan”, mediante el cual se otorgaron apoyos de vivienda a 50 oficiales en su primera edición. Este esquema, impulsado por el alcalde Chepe Guerrero y aprobado por el Cabildo, continuará en 2026 con la posibilidad de ampliar los beneficios.

“Es una manera de reconocer el trabajo de nuestros policías, de fortalecer su sentido de pertenencia y de dar valor a la labor que realizan por lo que el programa busca también brindar seguridad y orgullo a las familias de los elementos”.