Aseguran y desactivan artefactos explosivos en Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 08:05:28
Buenavista, Michoacán, a 23 de diciembre 2025.- Agentes del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, y militares localizaron y desactivaron seis artefactos explosivos en esta municipalidad.

Al respecto se informó que agentes de la GC, llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención  del delito en esta municipalidad.

En un momento determinado en la ranchería de Paredes del Ahogado, tuvieron a la vista los artefactos explosivos mismos que fueron asegurados y desactivados.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
