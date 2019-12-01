Aseguran y desactivan artefactos explosivos en Buenavista, Michoacán

Buenavista, Michoacán, a 23 de diciembre 2025.- Agentes del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, y militares localizaron y desactivaron seis artefactos explosivos en esta municipalidad.
Al respecto se informó que agentes de la GC, llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención del delito en esta municipalidad.
En un momento determinado en la ranchería de Paredes del Ahogado, tuvieron a la vista los artefactos explosivos mismos que fueron asegurados y desactivados.
Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.