La participación ciudadana es la clave para construir un Michoacán más justo y con más oportunidades: Grecia Aguilar Mercado

Morelia, Michoacán, a 30 de agosto de 2026.- La democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa, por eso Movimiento Ciudadano la impulsa, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, al participar como en el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática, organizado por la Fuerza Naranja en Morelia.

En el evento la legisladora, compartió reflexiones sobre la importancia de acercar la agenda legislativa a la ciudadanía. Además subrayó que este espacio es clave para intercambiar ideas, propuestas y reiterar que cuando la ciudadanía se organiza, la democracia se fortalece, además de presentar la agenda legislativa de la bancada naranja.

“Las y los michoacanos esperan de nosotras y nosotros que las decisiones que tomamos en el Congreso se traduzcan en soluciones concretas para su vida diaria, como son mejores servicios públicos, seguridad, oportunidades para las juventudes, respeto a los derechos de las mujeres y políticas que atiendan a nuestras niñas, niños y adolescentes”, puntualizó.

Asimismo, destacó la importancia de construir una agenda legislativa que nazca desde lo local, que escuche y reconozca la diversidad de realidades en cada región del estado, desde la Meseta Purépecha hasta la Costa, y desde la capital hasta las zonas rurales.

Grecia Aguilar agradeció la invitación del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, y reconoció la presencia de presidentas y presidentes municipales, síndicos, regidores, diputadas y diputados locales, así como de quienes han participado como candidatas y candidatos en procesos pasados.

“Estoy convencida de que la participación ciudadana es la clave. Cuando abrimos espacios para que la gente opine, proponga y evalúe, nuestras decisiones se vuelven más legítimas y útiles. Eso fortalece no solo al Congreso, sino también a los gobiernos municipales”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a seguir tendiendo puentes entre lo local y lo legislativo, entre la ciudadanía y sus representantes, para construir un Michoacán más justo, más seguro y con más oportunidades.