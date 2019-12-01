La oposición en Michoacán está "migajera, pulverizada y fragmentada": Jesús Mora

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 15:41:16

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo del 2026.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena, calificó a la oposición en Michoacán como "migajera, pulverizada y fragmentada", en respuesta al llamado del PRI estatal a otras fuerzas políticas para unirse de cara al proceso electoral del 2027.

En conferencia de prensa, el representante del partido guinda afirmó que la coalición opositora no representa una amenaza real para Morena.

"Ni juntos, ni en bola ni separados, lograrán ganarles en el 2027", apuntó el ex edil de Tuxpan.

Mora González opinó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está reconociendo su propia "condición marginal" para la contienda venidera, señalando que carecen de la estructura territorial necesaria para competir efectivamente.

Además, el dirigente morenista lanzó una advertencia al partido tricolor, asegurando que su situación es crítica.

"El Revolucionario Institucional está a punto de perder su registro, va en picada", manifestó en rueda de prensa .