La nueva realidad de Michoacán la construimos autoridades y sociedad: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- En 47 meses de gestión, la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha rescatado la esencia de Michoacán, a través del restablecimiento del orden, la recuperación de la estabilidad, el impulso a la educación, el desarrollo de obras de infraestructura de impacto colectivo, el cumplimiento de las obligaciones y el manejo transparente de las finanzas públicas.

Así lo declaró el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, ante integrantes de las 18 agrupaciones que forman el Consejo Profesional de Empresarios de México, quien resaltó la importancia de la iniciativa privada en el dinamismo económico, la generación de empleos y el engrandecimiento del estado y del país.

El funcionario estatal habló acerca de los logros que, en casi cuatro años, la presente administración ha alcanzado, en contraste con la situación caótica que heredó de la gestión anterior, lo que implicó establecer políticas, estrategias y acciones de austeridad, orden, disciplina y transparencia, sin descuidar programas sociales, cumplimiento responsable de las obligaciones y construcción de obra pública en toda la geografía michoacana.

Por su parte, el presidente del Consejo Profesional de Empresarios de México, Isaac Díaz González, quien entregó un reconocimiento a Luis Navarro por su trayectoria en la iniciativa privada y dentro de la función pública, manifestó que "no existen empresarios de primera ni de segunda, porque todos son productivos y se dedican a sus negocios, a las inversiones, a la generación de empleos y al cumplimiento en la aportación de impuestos".

Solicitó al tesorero estatal que sirva de enlace con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y las diferentes secretarías, para trabajar conjuntamente en la solución de adversidades y los retos estatales.