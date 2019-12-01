Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- La imagen que hoy tiene Morelia no apareció de la noche a la mañana ni es resultado de la casualidad. Es producto de años de trabajo, inversión, decisiones de gobierno y del compromiso de sus ciudadanos para recuperar un municipio que, al concluir la administración de Morena en 2021, enfrentaba graves problemas de limpieza, mantenimiento urbano y abandono de sus espacios públicos, afirmó David Cortés.

El legislador recordó que, al asumir nuevamente la Presidencia Municipal en 2021, Alfonso Martínez Alcázar tuvo que enfrentar el deterioro acumulado en la ciudad y emprender una recuperación de sus espacios públicos, servicios e imagen urbana.

“A Morena le falla la memoria o la acomoda a su conveniencia. Parece que ya olvidaron cómo dejaron Morelia y el trabajo que tuvimos que hacer para recuperarla. Mientras algunos dejaron problemas, nosotros asumimos la responsabilidad de resolverlos. La diferencia está a la vista: hoy Morelia tiene otra imagen porque hubo un gobierno panista que decidió hacerse cargo de su ciudad”, señaló.

En ese sentido, Cortés cuestionó que quienes hoy buscan posicionarse políticamente frente al municipio, pretendan desconocer los antecedentes de su propia gestión y descalificar los avances alcanzados, sin explicar qué hizo Morena cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar la ciudad.

“Que no quieran borrar la historia. El municipio que hoy conocemos tiene detrás el trabajo de un gobierno panista que decidió no quedarse cruzado de brazos. No se puede hablar del futuro de nuestra ciudad ignorando lo que ocurrió en el pasado ni desconocer el esfuerzo que ha costado recuperarla”, expresó.

Finalmente, David Cortés advirtió que Morelia no puede poner en riesgo lo que tanto trabajo ha costado recuperar.

“No podemos permitir que Morelia vuelva a ser una ciudad sucia, descuidada y abandonada. Ya sabemos lo que cuesta recuperarla y no vamos a dar un paso atrás. Morelia merece seguir avanzando, no regresar al abandono”, concluyó.