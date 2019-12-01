La mayor alianza es con la ciudadanía: Brissa Arroyo 

La mayor alianza es con la ciudadanía: Brissa Arroyo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:45:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 04 de Septiembre de 2025.-La diputada local en el estado de Michoacán, Brissa Arroyo, afirmó que desde el Poder Legislativo ha emprendido un camino abierto y de vinculación con la ciudadanía.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, destacó que el quehacer legislativo ha sido con los diferentes sectores de la sociedad, escuchándolos y colocándoles en el centro de cada decisión que se ha tomado.

“Y así como hemos generado esta vinculación ciudadana, así vamos a continuar porque la mayor alianza debe ser la ciudadanía. La fortaleza de  todo proyecto son los sectores de la sociedad, de eso va un Parlamento Abierto”, enfatizó Arroyo Martínez.

En ese sentido, la legisladora integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género,  calificó como positivo que su nombre esté en las diferentes mediciones y encuestas como posible aspirante para  la Presidencia Municipal de Morelia.

“Si bien aún no son tiempos de hablar de candidaturas  y estamos enfocados en el quehacer legislativo,  no podemos dejar de lado el sentir de la ciudadanía; y lo que reflejan las encuestas es que los ciudadanos conocen nuestro trabajo”, explicó.

La Congresista reiteró su voluntad de seguir construyendo con la ciudadanía, de fomentar más alianzas con la gente, y en la parte política mantener los principios, valores e ideales de izquierda.

“Mis ideales  de izquierda son desde la cuna y nunca los traicionaré”, dijo.

Para concluir, Arroyo Martínez detalló que Morelia es la ciudad de las grandes oportunidades,“y debemos hacer que esas oportunidades lleguen a más jóvenes, mujeres y niñas”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos de seguridad se intensifican en zonas rurales de Morelia  para evitar que sean corredor de actividades lícitas 
Hombre resulta herido de bala cuando le robaron su camioneta en la de Occidente
Asesinan a taxista en su domicilio de Tlalpujahua, Michoacán 
Ocho valorados en fuerte accidente en Bernardo Quintana 
Más información de la categoria
Estaba en la comodidad de su casa cuando ingresaron hombres armados y lo ultimaron; ocurrió en Jacona, Michoacán
Capturan a sujeto que habría violado a una joven con discapacidad en Ario, Michoacán
Más de 400 ciclistas llegará a Epitacio Huerta para reto deportivo: Sectur
Invertirá Siemens 700 millones en planta de Corregidora, Querétaro
Comentarios