La mayor alianza es con la ciudadanía: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:45:46

Morelia, Michoacán, a 04 de Septiembre de 2025.-La diputada local en el estado de Michoacán, Brissa Arroyo, afirmó que desde el Poder Legislativo ha emprendido un camino abierto y de vinculación con la ciudadanía.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, destacó que el quehacer legislativo ha sido con los diferentes sectores de la sociedad, escuchándolos y colocándoles en el centro de cada decisión que se ha tomado.

“Y así como hemos generado esta vinculación ciudadana, así vamos a continuar porque la mayor alianza debe ser la ciudadanía. La fortaleza de todo proyecto son los sectores de la sociedad, de eso va un Parlamento Abierto”, enfatizó Arroyo Martínez.

En ese sentido, la legisladora integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, calificó como positivo que su nombre esté en las diferentes mediciones y encuestas como posible aspirante para la Presidencia Municipal de Morelia.

“Si bien aún no son tiempos de hablar de candidaturas y estamos enfocados en el quehacer legislativo, no podemos dejar de lado el sentir de la ciudadanía; y lo que reflejan las encuestas es que los ciudadanos conocen nuestro trabajo”, explicó.

La Congresista reiteró su voluntad de seguir construyendo con la ciudadanía, de fomentar más alianzas con la gente, y en la parte política mantener los principios, valores e ideales de izquierda.

“Mis ideales de izquierda son desde la cuna y nunca los traicionaré”, dijo.

Para concluir, Arroyo Martínez detalló que Morelia es la ciudad de las grandes oportunidades,“y debemos hacer que esas oportunidades lleguen a más jóvenes, mujeres y niñas”.