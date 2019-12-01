Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 17:10:40

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.– La oscuridad en las calles de Morelia deja al descubierto el abandono que durante años han vivido cientos de familias. Tras recorrer colonias junto a vecinas y vecinos, Giulianna Bugarini aseguró que esta realidad tiene que cambiar, porque nadie debería sentir miedo al salir de su casa o caminar por su propia colonia.

“Morelia merece calles iluminadas, seguras y dignas. Estoy convencida de que vienen tiempos mejores para nuestra ciudad”, expresó.

Bugarini afirmó que la esperanza de un Morelia mejor está más viva que nunca y que seguirá caminando junto a la gente, escuchando sus necesidades y levantando la voz para que sean atendidas.

“No vamos a dejar solas ni solos a nuestros vecinos. Vamos a devolverle la luz, la seguridad y la esperanza a nuestras colonias, porque Morelia merece volver a brillar”, concluyó.