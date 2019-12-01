"La llamada parálisis legislativa que se vivía en la entidad, llegó a su fin": asegura la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 12 de enero de 2026.- Pese a que Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, aseguró que, en lo que corresponde a la mitad de su gestión al frente de este órgano legislativo (tres meses) se ha tenido un avance en los asuntos ingresados al área de Oficialía de Partes, lo cierto es que de acuerdo con el portal (http://legislaturaqueretaro.gob.mx/) refleja que de las iniciativas turnadas en comisión hasta el 31 de diciembre del 2025, el 90 por ciento están en el status de “en análisis”.

Aseguró que cuando llegó al frente de la Mesa Directiva (9 de octubre) se ingresaron 301 asuntos en Oficialía de Partes, entre iniciativa de ley, acuerdos, decretos, reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como a la de Querétaro y al finalizar el mes de diciembre (2025) se contabilizaron 385 asuntos.

“Les comenté que la mayoría de las iniciativas eran de otras instancias como organizaciones de la Sociedad Civil Organizada y ayuntamientos y nos hemos puesto a chambear y ahora hay un aumento de los asuntos ingresados en los que destacan la autoría de mis compañeros pasando de 218 a casi 250, lo que representa un poco más del 66 por ciento de los asuntos ingresados”.

Aseguró que los asuntos resueltos en Pleno también aumentaron considerablemente, pasando de 97 a 173, es decir, un aumento del 44 por ciento solo en los primeros tres meses de esta mesa, comparados con los trabajos realizados durante el año anterior.

“Con ello damos cuenta de que la llamada parálisis legislativa que se vivía en la entidad llegó a su fin; hoy por hoy, las y los legisladores de esta 61 Legislatura mantiene diálogo como bandera, y refrendan su compromiso con las y los queretanos, al final del día para eso nos pusieron aquí; para buscar las condiciones que garanticen un mejor bienestar para nuestras familias.

Cuestionada sobre el número de iniciativas que se tienen pendientes por dictaminar, Guzmán Álvarez señaló que el próximo miércoles se reunirá con los integrantes de la Mesa Directiva para que en la sesión de Pleno se “saquen” 20 puntos.

“Si, hay un 60 por ciento de las iniciativas que estaban en comisiones ya se dictaminaron y de estás al menos 20 saldrán en la próxima sesión de Pleno”.

Sin embargo, en el apartado de Transparencia de la legislatura local existen comisiones como la Instructora, Asuntos Indígenas y la de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable nunca han sesionado, a lo que Gina Guzmán aseguró que esto obedece a que no tienen ninguna iniciativa dentro de estas comisiones.

“Denos oportunidad de actualizar la página en enero porque como saben tuvimos unos días de descanso y en lo que se pueda otra vez retomar el tema”.