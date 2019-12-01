La ley no puede ser poesía política, tiene que ser una herramienta que materialice el cumplimiento: Braulio Guerra

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- La ley no puede ser poesía política, tiene que ser una herramienta que materialice el cumplimiento, reconoció Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia, tras reconocer que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias no les importa a los deudores.

“Parece que estar en el Registro Nacional no les importa a los deudores por ello es necesario fortalecer el marco legal con mecanismos que generen consecuencias reales para quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias”.

Recordó que actualmente existen 133 personas registradas en el RNOA, de los cuales solo dos han cumplido con sus obligaciones en lo que va del año por lo que esta cifra refleja una preocupante tendencia de incumplimiento, a pesar de estar inscritos en el sistema.

Por ello, como parte de las medidas adoptadas por el Poder Judicial, anunció que todos los trabajadores deberán presentar su constancia de no estar inscritos como deudores alimentarios al momento de realizar su declaración patrimonial. Asimismo, cualquier persona que aspire a ser contratada por la institución deberá acreditar que no figura en dicho registro.

“Buscamos ser la primera institución libre de deudores alimentarios por lo que también exhorto a otras dependencias públicas a implementar políticas similares pues el objetivo es que el registro no sea solo una lista simbólica, sino una herramienta efectiva para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias”.

Refirió que actualmente, el acceso al Registro Nacional de Deudores Alimentarios se realiza a través del sitio renoa.gob.mx, pero no se trata de una lista pública por lo que para consultar si una persona está inscrita, es necesario ingresar su CURP y datos personales, lo que limita la transparencia del sistema.

Guerra Urbiola también subrayó la importancia de que las instituciones establezcan consecuencias jurídicas concretas, como la imposibilidad de obtener pasaporte sin presentar la constancia de no ser deudor alimentario.