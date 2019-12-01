La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución evitaría juicios, plantea Juan Antonio Magaña de la Mora en iniciativa en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Con la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo se evitarían juicios largos, complicados y desgastantes, al abrir una puerta al diálogo para encontrar soluciones favorables a ambas partes, explicó el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado.

Al presentarse la iniciativa del legislador la Coordinadora del Grupo Parlamentario, Sandra Arreola Ruíz destacó que para construir acuerdos se necesita una estructura de confianza, con reglas claras y con una ley que lo sustente.

“Es ahí donde esta ley cobra sentido porque viene a dar ese orden, ese respaldo que necesitamos para que el diálogo funcione, que los acuerdos se cumplan y que la justicia realmente se acerque a la gente, en un mundo donde es mucho más fácil confrontarnos, entrar en conflicto. Apostar por llegar a un acuerdo, es un acto de responsabilidad y sobre todo de humanidad” resaltó.

En el Salón de Recepciones, el legislador Juan Antonio Magaña de la Mora destacó la Iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias representa un cambio de visión sobre la justicia. “Durante muchos años, el modelo tradicional nos ha llevado a procesos largos costosos y desgastantes juicios que dividen; procesos que causan problemas, con resoluciones que muchas veces llegan muy tarde. Frente a esto, proponemos una ruta distinta menos confrontación y más diálogo; menos litigio, más acuerdos; menos desgaste y más soluciones”.

Magaña de la Mora explicó que la iniciativa impulsa mecanismos como la mediación, la conciliación, la negociación colaborativa y la justicia restaurativa “y quiero subrayarlo, no estamos hablando solo de procedimientos legales, estamos hablando de construir la paz porque la paz no es sólo ausencia de violencia; la paz es la capacidad de una sociedad para poder resolver sus diferentes diferencias, con respeto con diálogo y con responsabilidad”.

Agregó que la iniciativa tiene un enfoque integral: en la familia, en las escuelas, en las comunidades, en administración pública; y que uno de los avances más importantes de dicha iniciativa es la negociación colaborativa, dejando atrás la lógica de ganar o perder, apostando por soluciones.

María del Pilar Chávez, con una experiencia en el tema por más de 25 años, explicó que la iniciativa se armoniza con la ley general en la materia y resaltó ésta puede aportar muchísimo a la pacificación del estado porque no solamente se solucionan conflictos de personas que ya están un conflicto jurídico, sino también atendiendo conflictos de convivencia en la escuela, en comunidad, permitiendo la dimensión de la justicia restaurativa y terapéutica.

Finalmente, ante los legisladores David Martínez Gowman y Abraham Espinoza Villa y el Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso, el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Serrato Lozano destacó que una vez aprobada, la ley permitiría que los abogados victimales pudieran encontrar una mejor solución a los conflictos de trascendencia jurídica, protegiendo los derechos de las víctimas.