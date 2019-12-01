La juventud y el deporte fortalecen el futuro de Michoacán: Grecia Aguilar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 19:53:08

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Para respaldar e impulsar el talento juvenil en el estado, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte en la LXXVI Legislatura Local, asistió como invitada al Regional de Fútbol rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Desde el Estadio Venustiano Carranza en Morelia, la legisladora destacó la importancia de generar espacios que permitan a las y los jóvenes desarrollar sus habilidades deportivas, reconociendo su disciplina, esfuerzo y compromiso.

Grecia Aguilar celebró que Michoacán sea sede de este proceso clasificatorio, impulsado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, lo que posiciona al estado como un referente en la promoción del deporte a nivel nacional.

Durante la inauguración del Regional de Fútbol Michoacán 2026, organizada con el respaldo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), la diputada resaltó el entusiasmo y talento de las y los participantes, quienes representan el presente y el futuro del estado.

“Ver a tantas y tantos jóvenes llenos de talento, disciplina y sueños me llena de motivación; aquí es donde se forman las historias que pondrán en alto a Michoacán”.

Asimismo, subrayó la relevancia de seguir fortaleciendo políticas públicas que impulsen el deporte como una herramienta de desarrollo integral para la juventud, fomentando valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y la sana competencia.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró su compromiso de continuar promoviendo iniciativas desde el Congreso del Estado que beneficien a las y los jóvenes, convencida de que el deporte es clave para construir un mejor presente y un futuro con mayores oportunidades para Michoacán.