La justicia electoral debe estar por encima de presiones e intereses políticos: Baltazar Gaona

La justicia electoral debe estar por encima de presiones e intereses políticos: Baltazar Gaona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 19:08:00
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Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2026.– La justicia electoral debe ejercerse con absoluta imparcialidad, sin presiones políticas ni intereses particulares que condicionen sus resoluciones, afirmó el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al acompañar a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Ameli Gisel Navarro, durante la presentación de su informe anual de labores.

En su mensaje, el legislador reconoció la responsabilidad que tienen las magistradas y magistrados de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, al señalar que detrás de cada expediente existen personas que esperan justicia y detrás de cada voto está depositada la confianza de quienes participan en la vida democrática de Michoacán.

“Que ninguna presión política, ningún interés particular y ninguna cercanía personal estén por encima de la imparcialidad. La ciudadanía merece resoluciones sustentadas en pruebas, en la ley y en argumentos claros, porque la justicia electoral debe generar confianza y no incertidumbre”, expresó Baltazar Gaona.

El presidente del Congreso destacó que la democracia mexicana es resultado de una larga lucha histórica por el respeto a la voluntad popular, por lo que consideró indispensable que las instituciones electorales actúen con transparencia, congruencia y pleno respeto a los derechos de todas las personas, sin distinciones ni privilegios.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal jurídico, administrativo y de apoyo del Tribunal Electoral, y subrayó la importancia de garantizar la participación política de las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y los sectores que enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos, sin menoscabar la libertad de expresión y el debate democrático.

“En la democracia el pueblo manda, y quienes tenemos una responsabilidad pública debemos entender que los cargos son temporales, pero nuestra obligación de servir es permanente. Desde el Congreso seguiremos trabajando para fortalecer nuestras leyes y garantizar que la voluntad ciudadana sea respetada”, concluyó Baltazar Gaona García.

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