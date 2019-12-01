La justicia electoral con enfoque humano fortalece nuestra democracia: Brissa Arroyo 

La justicia electoral con enfoque humano fortalece nuestra democracia: Brissa Arroyo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 20:37:10
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Morelia, Michoacán, 12 de Octubre de 2026.- La  Diputada Local Brissa Arroyo Martínez,  consideró que el enfoque con perspectiva de derechos humanos, incluyente y transparente en el ejercicio del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, fortalece nuestra democracia. 

Brissa Arroyo asistió  al Informe Anual que presentó la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán, Amelí Gissel Navarro Lepe, a quien expresó su reconocimiento por los resultados obtenidos en materia de justicia electoral.

La Congresista Local dijo coincidir con Navarro Lepe en el sentido de garantizar la dignidad humana y la protección de los derechos políticos electorales. 

Brissa Arroyo destacó la labor de las Magistradas y Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que se refleja en este Informe Anual  que comprende el periodo de octubre de 2025 a septiembre de 2026.

Como el ejercer y garantizar los derechos de las comunidades indigenas, la inclusión de mujeres, juventudes, academia, sectores sociales y dictar sentencias que protegen derechos político electorales de la ciudadanía, y que contribuyen a la paz social, "por ello la importancia de seguir fortaleciendo nuestros órganos electorales",  aseguró.

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