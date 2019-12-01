La inclusión comienza cuando todas y todos podemos comunicarnos: Paola Delgadillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 19:50:34

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar el derecho a la comunicación en cualquier entorno, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, impulsa el programa Intérprete a Distancia, un servicio gratuito que permite establecer comunicación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) mediante videollamada a través de WhatsApp.

La LSM es una lengua reconocida oficialmente en México y constituye el principal medio de comunicación para muchas personas sordas. Sin embargo, las barreras no están en la discapacidad auditiva, sino en la falta de herramientas accesibles que permitan el diálogo en situaciones cotidianas.

El servicio puede utilizarse en cualquier contexto: consultas médicas, bancos, farmacias, restaurantes, hoteles, centros de trabajo o gestiones administrativas. Basta con contar con un teléfono celular con WhatsApp para establecer la videollamada, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Este modelo facilita la comunicación en tiempo real entre la persona sorda y quien brinda el servicio, promoviendo autonomía, claridad en la información y trato digno. Además, permite que cualquier persona que no conozca la LSM pueda solicitar el apoyo del intérprete cuando se enfrente a una barrera de comunicación.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha reiterado que una ciudad verdaderamente incluyente es aquella que elimina obstáculos en la vida cotidiana, por lo que este programa fortalece la accesibilidad comunicativa más allá de los espacios gubernamentales.

“La inclusión comienza cuando todas y todos podemos comunicarnos, ya que ninguna persona debería enfrentar barreras para algo tan básico como pedir información, expresar una necesidad o tomar decisiones sobre su propia vida”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Las personas interesadas en utilizar el servicio de Intérprete a Distancia pueden comunicarse al 564 673 1831 o al 564 673 1969. El servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Con esta acción, el DIF Morelia amplía las oportunidades de comunicación y consolida una política pública basada en la accesibilidad, fortaleciendo una ciudad más empática, más incluyente y donde se construye la paz desde el respeto.