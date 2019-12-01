La gastronomía no sólo nos da identidad, también nos da oportunidades: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 09 de octubre de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, acompañado por su esposa, Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, participó en la inauguración de la XVI edición de Morelia en Boca, el Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México, donde destacó que detrás de cada platillo existe una cadena de trabajo que involucra al campo, a los productores, al comercio y a los servicios, sectores que contribuyen al desarrollo económico del municipio.

Durante su participación en el acto inaugural, el alcalde señaló que la gastronomía es mucho más que una expresión de identidad cultural, pues también genera oportunidades para numerosas familias y promueve la actividad turística y comercial.

“La gastronomía no solo nos da identidad, también nos da oportunidades. Este festival es un motor económico porque detrás de cada platillo hay un producto del campo michoacano, un pescador, un apicultor, un viticultor, un mezcalero, un restaurante que da empleo a familias morelianas y cada visitante que llega a Morelia recorre el centro histórico, compra en nuestros mercados y regresa a su casa contando que en Morelia se come como en pocos lugares”, expresó Alfonso Martínez.

Este mensaje se vincula con la visión de gobierno del presidente municipal, que impulsa la actividad de los distintos sectores productivos, desde el campo y los productores locales hasta el comercio, el emprendimiento, la gastronomía y los prestadores de servicios, al reconocer que la colaboración entre todos ellos genera empleos, atrae visitantes y abre oportunidades para las familias.

Durante la presentación del festival, Fernando Pérez Vera, director de Morelia en Boca, dio a conocer los detalles de esta edición. En su intervención, Fernando Figueroa Silva, director adjunto, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y reconoció el acompañamiento del alcalde a lo largo de sus distintas gestiones: “Desde tus otras gestiones nos has apoyado siempre, muchísimas gracias”.

En la inauguración también estuvieron presentes autoridades de gobierno, e instituciones, así como Luis Miguel Orihuela Estefan, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), quienes acompañaron el inicio de este encuentro gastronómico.

Bajo el lema “El Arte de Compartir México”, Morelia en Boca se realizará del 9 al 11 de octubre en el Centro Cultural Clavijero. La edición de este año rinde homenaje a Jair Téllez y Natalia Badán, figuras que han contribuido a estrechar la relación entre la cocina, el vino y el territorio de Baja California.