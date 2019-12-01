La Fuerza Naranja se fortalece en el Distrito de Pátzcuaro y Chavinda 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 14:10:59

Pátzcuaro, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- La Fuerza Naranja continúa fortaleciendo su presencia territorial en Michoacán con la suma de más de 500 nuevas afiliaciones en el Distrito de Pátzcuaro, así como con el trabajo coordinado con liderazgos de distintas demarcaciones comprometidas con el cambio, como el municipio de Chavinda.

El coordinador estatal, Víctor Manríquez González, destacó que este crecimiento es reflejo de un movimiento que avanza con organización, cercanía y resultados, consolidándose como la alternativa real para el estado y para México.

Víctor Manríquez reconoció y agradeció el trabajo de Óscar Escobar, a quien destacó por seguir sumando voluntades y fortalecer a Movimiento Ciudadano en el estado. “Cada nueva afiliación es una muestra de confianza, de esperanza y de que las y los ciudadanos creen que sí se pueden hacer bien las cosas”.

Asimismo, el coordinador estatal recibió al presidente municipal de Chavinda, Armando Pérez Mendoza, a quien dio la bienvenida y entregó simbólicamente la playera de La Fuerza Naranja, reafirmando el compromiso de trabajar en equipo por el desarrollo de Chavinda y de toda la región. “Cuando hay coordinación, visión y voluntad, los resultados llegan”.

Víctor Manríquez destacó que el cambio no lo construye una sola persona, sino la suma de esfuerzos de mujeres y hombres comprometidos con su comunidad. “Cuando trabajamos juntos, en unidad y con un rumbo claro, las cosas empiezan a pasar. Movimiento Ciudadano es la alternativa que cuida Michoacán con trabajo, con compromiso y con amor por nuestra tierra”.

Asimismo señaló que la Fuerza Naranja continúa creciendo en cada municipio y en cada comunidad que se visita, demostrando que sí se puede gobernar y hacer política de manera distinta. “Michoacán se está moviendo, México está cambiando, y lo vamos a demostrar juntos”.

Finalmente dijo que la Fuerza Naranja sigue creciendo porque representa una opción distinta, cercana a la gente y con rumbo definido.