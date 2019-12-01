La fuerza de Morena está en el territorio, no en las campañas de desinformación: Torres Piña

La fuerza de Morena está en el territorio, no en las campañas de desinformación: Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 11:34:37
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Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.— Morena nació recorriendo comunidades, organizando asambleas y hablando directamente con el pueblo, recordó Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, al destacar que las asambleas con comités seccionales en Michoacán permiten recuperar esa historia de organización popular y fortalecer la presencia permanente del movimiento en colonias, barrios y comunidades.

“Cuando éramos oposición, nuestra fuerza estaba en tocar puertas, escuchar a la gente y organizar al pueblo. Hoy tenemos la responsabilidad de mantener viva esa forma de hacer política. Frente a las campañas de desinformación de la derecha, nuestra respuesta debe ser más organización, más territorio y más información directa a la ciudadanía”, expresó.

Torres Piña señaló que los comités seccionales son fundamentales para defender los avances de la Cuarta Transformación, explicar las reformas y los programas sociales, así como escuchar las necesidades de la población. “La transformación no se defiende solamente en las redes sociales, se defiende todos los días, en cada comunidad, con un pueblo informado, consciente y organizado”, concluyó.

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